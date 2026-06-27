В Волгограде проверили качество воздуха из-за пожара на заводе после атаки ВСУ

В Волгограде лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проверила качество воздуха в связи с пожаром на предприятии на севере города после ракетного удара. На рассвете 27 июня 2026 года завод загорелся после атаки, дым видели и чувствовали многие жители Краснооктябрьского района. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, исследования атмосферного воздуха в районе жилой застройки показали, что он не представляет опасности.