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В Волгограде проверили качество воздуха из-за пожара на заводе после атаки ВСУ

Превышения концентрации опасных веществ и уровня радиации не нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» проверила качество воздуха в связи с пожаром на предприятии на севере города после ракетного удара. На рассвете 27 июня 2026 года завод загорелся после атаки, дым видели и чувствовали многие жители Краснооктябрьского района. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Волгоградской области, исследования атмосферного воздуха в районе жилой застройки показали, что он не представляет опасности.

Как рассказали в ведомстве, пробы исследовали экспресс-методом. Атмосферный воздух проверили на содержание веществ, которые выделяются во время горения. Превышения предельно-допустимых концентраций не обнаружили. Также специалисты лаборатории замерили уровень радиационного излучения — он в норме.

Напомним, в результате атаки ВСУ в Волгограде 27 июня 2026 года погиб один человек, один пропал без вести, 11 пострадали. Двое раненых в тяжелом состоянии.

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