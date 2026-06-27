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Бесплатные обследования для поклонников фитнеса запустили в Нижнем Новгороде

В Центрах здоровья можно пройти биоимпедансометрию и получить рекомендации перед тренировками.

Источник: Комсомольская правда

Жители Нижнего Новгорода, которые занимаются фитнесом или только планируют начать тренировки, теперь могут бесплатно пройти углублённое обследование в Центрах здоровья. Специалисты проводят биоимпедансометрию, позволяющую оценить состав тела и подобрать безопасную программу физических нагрузок и питания, сообщает РИА «Бокал прессека».

В отличие от аналогичных измерений, которые нередко предлагают фитнес-клубы, обследование в Центрах здоровья выполняют дипломированные врачи с использованием стационарного профессионального оборудования. Такая диагностика помогает определить не только соотношение мышечной и жировой массы, но и объём внутриклеточной жидкости, а также оценить биологический возраст организма.

Медики подчёркивают, что главная цель процедуры — не просто рассчитать индекс массы тела. Исследование позволяет выявить скрытые риски для здоровья, которые могут привести к травмам или чрезмерным нагрузкам во время занятий спортом.

Бесплатный приём организован в Центрах здоровья на базе поликлиник № 4 и № 30. Пройти обследование могут все желающие при наличии полиса ОМС. Записаться можно через «Портал пациента Нижегородской области». Всего в регионе сегодня работают 15 Центров здоровья для взрослых.