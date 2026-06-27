Бесплатные обследования для поклонников фитнеса запустили в Нижнем Новгороде

В отличие от аналогичных измерений, которые нередко предлагают фитнес-клубы, обследование в Центрах здоровья выполняют дипломированные врачи с использованием стационарного профессионального оборудования. Такая диагностика помогает определить не только соотношение мышечной и жировой массы, но и объём внутриклеточной жидкости, а также оценить биологический возраст организма.