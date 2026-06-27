В Хабаровском крае при опрокидывании моторной лодки утонул ребенок

«По предварительной информации, 27 июня около 21.00 на реке Мая в районе п. Джигда (Аяно-Майский муниципальный район Хабаровского края) перевернулась моторная лодка, на борту находились судоводитель, его отец и несовершеннолетний сын, без спасательных жилетов. Взрослые сумели выплыть на берег, ребенок утонул», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.