Волгоградцам пригрозили штрафами за мойку машины на берегу

— Если представители контролирующих органов смогут доказать нанесенный ущерб природе, то нарушителя могут обязать его возместить и даже устранить последствия, — напомнили автовладельцам в администрации Волжского. — Это действительно важно, ведь вместе с грязью автомобиля в воду попадают масла, бензин, соли тяжелых металлов и моющие средства, что губительным образом сказывается на рыбе и растениях, а также делает воду непригодной для жизни.