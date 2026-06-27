Пермячка стала чемпионкой мира по плаванию в ластах

Спортсменка из Перми Алина Налбандян выиграла Чемпионат мира по плаванию в ластах CMAS 2026 в составе сборной России. Спортсменки участвовали в эстафете 4100SF. Об этом сообщает Федерация подводного спорта Томской области и пресс-служба пермского бассейна «БМ».