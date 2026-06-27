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Пермячка стала чемпионкой мира по плаванию в ластах

Спортсменка из Перми Алина Налбандян выиграла Чемпионат мира по плаванию в ластах CMAS 2026 в составе сборной России. Спортсменки участвовали в эстафете 4100SF. Об этом сообщает Федерация подводного спорта Томской области и пресс-служба пермского бассейна «БМ».

Источник: Коммерсантъ

Спортсменка из Перми Алина Налбандян выиграла Чемпионат мира по плаванию в ластах CMAS 2026 в составе сборной России. Спортсменки участвовали в эстафете 4100SF. Об этом сообщает Федерация подводного спорта Томской области и пресс-служба пермского бассейна «БМ».

По данным сайта Федерации подводного спорта Томской области, Алина Налбандян родилась 1 декабря 1998 года в Перми. Имеет звание заслуженного мастера спорта России. Является воспитанницей пермского ООО «БМ».

Чемпионат по плаванию в ластах проходит с 22 по 29 июня в городе Инчхон (Южная Корея). Российские спортсмены принимают в нем участие под нейтральным флагом.