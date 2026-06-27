Могут стать смертельно опасными: фармацевт предупредил о рисках хранения лекарств в жару

Хранить лекарства, по словам специалиста, нужно в сухом и прохладном месте при температуре не выше +25°C. Яланжи советует не оставлять аптечку в машине или сумке во время прогулок в жару. Если же препарат хранится в холодильнике, его нельзя прижимать к стенкам — некоторые лекарства, например антибиотики, категорически нельзя замораживать.