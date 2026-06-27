Власти сказали, можно ли собирать грибы и ягоды из-за ограничения посещения леса

Белорусских грибников предупредили об усиленном патрулировании лесов. Подробнее рассказали в Минлесхозе.
Так, в Беларуси Гослесохрана переходит на усиленную охрану лесов из-за пожароопасной обстановки.
— В республике в ближайшие дни установится преимущественно третий класс пожарной опасности, при этом местам по Брестской и Гомельской областях — четвертый класс, — рассказали в пресс-службе.
К слову, Белгидромет повысил уровень опасности до красного из-за жары +39 в Беларуси 28 и 29 июня.
В Минлесхозе отметили, что в выходные на дежурства выйдут кроме рядовых сотрудников руководители и главные лесничие лесхозов и лесохозяйственных объединений.
Лесопожарные команды и бригады приведут в состояние повышенной готовности к незамедлительному выезду. Кроме того, будет усилена разъяснительная работа с населением, пройдут мероприятия предупредительного и профилактического характера.
Согласно интерактивной карте Минлесхоза, на данный момент посещение лесов ограничено практически по всей Беларуси. Это означает, что гулять пешком, собирать ягоды и грибы белорусам пока разрешено, но въезжать на автомобиле и разводить костры в лесном массиве запрещено. В отдельных районах ограничения еще могут быть связаны с временными периодами, когда заходить в лес все-таки нельзя в определенное время суток, это устанавливают местные власти.
При этом на Брестчине в Брестком, Ивацевичском, Жабинковском, Березовском и Кобринском районе действует полный запрет и находиться в лесу, в том числе для сбора грибов и ягод, запрещено.
Но остаются «зелеными» некоторые районы Витебщины и Могилевщины. Спокойно отправиться в лес можно в Верхнедвинском, Браславском, Миорском, Полоцком, Шарковщинском, Глубокском, Докшицком, Славгородском, Чериковском, Костюковичском, Краснопольском и Хотимском районах.
Между тем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.
А здесь мы рассказали, что происходит на подъезде к Беловежской пуще, где недавно открыли музыкальную дорогу.