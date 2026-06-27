Власти сказали, можно ли собирать грибы и ягоды из-за ограничения посещения леса

Согласно интерактивной карте Минлесхоза, на данный момент посещение лесов ограничено практически по всей Беларуси. Это означает, что гулять пешком, собирать ягоды и грибы белорусам пока разрешено, но въезжать на автомобиле и разводить костры в лесном массиве запрещено. В отдельных районах ограничения еще могут быть связаны с временными периодами, когда заходить в лес все-таки нельзя в определенное время суток, это устанавливают местные власти.