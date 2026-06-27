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Польша подала в суд иск о праве собственности на бывшее генконсульство РФ в Гданьске

В Варшаве, в свою очередь, утверждают, что после распада СССР объект перешел в собственность Польши.

Прокуратория Польши, представляющая интересы государства в суде, подала иск о праве собственности на здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польскую газету Fakt.

По словам представителя ведомства Войчеха Муравского, иск о возвращении недвижимости, в которой располагалось российское генконсульство, был направлен в Окружной суд Гданьска 12 июня 2026 года.

Прокуратория Польши, представляющая интересы государства в суде, подала иск о праве собственности на здание бывшего генерального консульства России в Гданьске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польскую газету Fakt.

По словам представителя ведомства Войчеха Муравского, иск о возвращении недвижимости, в которой располагалось российское генконсульство, был направлен в Окружной суд Гданьска 12 июня 2026 года.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая 2025 года заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.

Последнее работающее в Польше генконсульство России закрылось в декабре 2025 года. Россия с 30 декабря отозвала согласие на работу генконсульства Польши в Иркутске.

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