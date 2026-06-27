Польша подала в суд иск о праве собственности на бывшее генконсульство РФ в Гданьске

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 12 мая 2025 года заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. В ответ российские власти заявили о ликвидации польского диппредставительства в Калининграде. 22 июля стало известно, что Министерство иностранных дел Польши порекомендовало гражданам республики покинуть территорию России. МИД Польши также призвал граждан республики не совершать поездки в РФ, в качестве причин названы присутствие в списке недружественных стран и сокращение консульского персонала.