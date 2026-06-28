В Тольятти 28 июня перекроют улицу Спортивную из-за триатлона

В субботу, 28 июня, в Тольятти ограничат движение на улице Спортивной. Причина — проведение чемпионата и первенства Самарской области по триатлону. Проезд будет закрыт с 8:00 до 14:00 на участке от Физкультурного проезда до разворота у дома № 6 по Спортивной, сообщает администрация города.