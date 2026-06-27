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В Орловской области отремонтируют здание Покровской средней школы

Завершить работы планируется до 30 сентября 2027 года.

Источник: Национальные проекты России

Здание Покровской средней школы отремонтируют в Орловской области, сообщили в администрации Покровского района. Работы пройдут по национальному проекту «Молодёжь и дети».

Специалисты проведут общестроительные работы. Кроме того, они смонтируют системы освещения, водоснабжения и водоотведения, установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Отдельный блок работ будет связан с благоустройством и озеленением территории школы. Завершить ремонт планируется до 30 сентября 2027 года.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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