В Орловской области отремонтируют здание Покровской средней школы

Здание Покровской средней школы отремонтируют в Орловской области, сообщили в администрации Покровского района. Работы пройдут по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Специалисты проведут общестроительные работы. Кроме того, они смонтируют системы освещения, водоснабжения и водоотведения, установят пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Отдельный блок работ будет связан с благоустройством и озеленением территории школы. Завершить ремонт планируется до 30 сентября 2027 года.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.