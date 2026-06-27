В Иркутской области стартовал ремонт участка трассы Братск — Усть-Илимск

Специалисты отремонтируют участок дороги с 52,5 по 58 километр. Сейчас там идут подготовительные работы. Специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие, привести в порядок пять водопропускных труб и отремонтировать одно примыкание к дороге местного значения. После этого на объекте установят барьерное ограждение и новые дорожные знаки, а также нанесут разметку. Все работы планируют завершить в октябре текущего года.