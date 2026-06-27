В Иркутской области стартовал ремонт участка трассы Братск — Усть-Илимск

Ремонт участка трассы Братск — Усть-Илимск стартовал в Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отремонтируют участок дороги с 52,5 по 58 километр. Сейчас там идут подготовительные работы. Специалистам предстоит восстановить асфальтобетонное покрытие, привести в порядок пять водопропускных труб и отремонтировать одно примыкание к дороге местного значения. После этого на объекте установят барьерное ограждение и новые дорожные знаки, а также нанесут разметку. Все работы планируют завершить в октябре текущего года.
«Это одна из важнейших транспортных артерий севера Иркутской области. Дорога входит в опорную сеть и имеет стратегическое значение: она связывает Усть-Илимский и Братский районы с соседними территориями и обеспечивает транспортную доступность для местных жителей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.