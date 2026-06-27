Донские овцеводы завоевали 11 наград на всероссийской выставке в Элисте

Предприятия Ростовской области завоевали 11 наград на всероссийской выставке племенных овец и коз в Элисте, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Выставка проходила с 27 по 29 мая и объединила 65 племенных овцеводческих организаций из 20 регионов России. Ростовскую область на ней представили хозяйства, занимающиеся разведением овец нескольких пород: южной мясной, сальской, волгоградской, «мериноландшафт» и «иль-де-франс». По итогам выставки донские хозяйства получили три кубка за участие и 11 медалей, в том числе шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. Кроме того, все предприятия региона были отмечены благодарственными письмами.
Отмечается, что конкурсная программа сопровождалась деловыми мероприятиями. В их рамках участники обсудили состояние отечественного овцеводства и козоводства, меры по развитию отрасли, вопросы борьбы с опустыниванием земель, а также роль науки в современной генетике и селекции. Кроме того, для гостей и участников выставки провели аукцион по продаже племенных овец, соревнования стригалей, конкурсы национальных подворий, конноспортивные состязания и выступления творческих коллективов.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.