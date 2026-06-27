Донские овцеводы завоевали 11 наград на всероссийской выставке в Элисте

Выставка проходила с 27 по 29 мая и объединила 65 племенных овцеводческих организаций из 20 регионов России. Ростовскую область на ней представили хозяйства, занимающиеся разведением овец нескольких пород: южной мясной, сальской, волгоградской, «мериноландшафт» и «иль-де-франс». По итогам выставки донские хозяйства получили три кубка за участие и 11 медалей, в том числе шесть золотых, две серебряные и три бронзовые. Кроме того, все предприятия региона были отмечены благодарственными письмами.