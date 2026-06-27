В Грозном благоустроят пешеходную зону на улице Абдаллы II Бен Аль-Хусейна

Новую пешеходную зону благоустроят на улице Абдаллы II Бен Аль-Хусейна в Грозном, сообщили в мэрии города. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новый прогулочный маршрут протянется от многофункционального комплекса «Минутка» до смотровой площадки «Лестница в небеса». Его общая длина превысит 5 километров. Вдоль всей пешеходной зоны установят скамейки и мусорные урны. Кроме того, существующую систему уличного освещения дополнят новыми опорами.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.