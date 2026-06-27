В Саратовской области определили лучшего механизатора

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» подвели в Саратовской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Кадры».
Соревнования проходили на базе сельскохозяйственного техникума имени К. А. Тимирязева и включали два этапа — теоретический и практический. Сначала участники ответили на 50 тестовых вопросов, после чего продемонстрировали профессиональные навыки в пяти практических испытаниях, одним из которых стало фигурное вождение.
Так, лучшим механизатором области по итогам соревнований стал Александр Городнов, работающий в крестьянско-фермерском хозяйстве Вадима Лаврентьева Татищевского района. Именно он представит Саратовскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Тамбовской области.
«Подобные конкурсы важны как для популяризации рабочих профессий, так и для повышения профессионального мастерства. Кроме того, это хороший способ привлечь в аграрный сектор подрастающее поколение», — отметил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.