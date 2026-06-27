В Астрахани разгорелась вспышка сальмонеллеза

Одним из первых в инфекционную больницу попал семилетний ребенок из Москвы. И у юного пациента, и у его родителей диагностировали сальмонеллез. Как сообщает Baza, в число заболевших попал также бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Предположительно, он, как и другие горожане, купил готовую продукцию в гастрономе «Михайловский».