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В Астрахани разгорелась вспышка сальмонеллеза

Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка.

Пока отравившиеся жители Камышина все еще долечиваются после поразившего их сальмонеллеза, вспышка опасного инфекционного заболевания разгорелась в соседней Астрахани. Купив рыбные котлеты в одном из гастрономов, со схожими симптомами в больницу попало не меньше 12 человек: 62-летняя женщина вскоре скончалась.

Одним из первых в инфекционную больницу попал семилетний ребенок из Москвы. И у юного пациента, и у его родителей диагностировали сальмонеллез. Как сообщает Baza, в число заболевших попал также бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Предположительно, он, как и другие горожане, купил готовую продукцию в гастрономе «Михайловский».

По факту массового отравления покупателей возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Приехавшие в магазин специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения при проверке цеха: там не была обеспечена поточность технологических процессов. На разделочном инвентаре, сообщили в надзорном ведомстве, отсутствовала маркировка.

С массовыми симптомами отравления в начале июня в инфекционные больницы стали поступать и жители Камышина — по уточненным данным Роспотребнадзора, общее число заболевших достигло 33 человек. Сальмонеллез подтвердился у 18 из них.

В отношении директора ресторана «ЕвроАзия», в котором отравившиеся заказывали роллы, возбудили уголовное дело. К концу рабочей недели предпринимателя Станислава Кима отправили под домашний арест.

Как не отравить свой пикник или отдых на пляже, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото из архива V102.ru.

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