В Ростовской области обсудили развитие агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса обсудили в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций субъекта РФ. Это соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ключевые вопросы отрасли стали темой встречи губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. В частности, они обсудили производственные показатели региона. В текущем году посевная площадь в Ростовской области прогнозируется на уровне около 5 млн га. Из них 2,9 млн га займут озимые зерновые культуры. Кроме того, регион демонстрирует высокий уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур: по итогам 2025 года этот показатель составил почти 84%.
Также в прошлом году в области увеличилось производство жидкого обработанного молока, мясных полуфабрикатов, сливочного масла, хлеба и хлебобулочных изделий. Отмечается, что устойчивому развитию агропромышленного комплекса способствуют системные меры государственной поддержки. В текущем году на эти цели региону направлено почти 5 млрд рублей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.