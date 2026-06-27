В Ростовской области обсудили развитие агропромышленного комплекса

Ключевые вопросы отрасли стали темой встречи губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. В частности, они обсудили производственные показатели региона. В текущем году посевная площадь в Ростовской области прогнозируется на уровне около 5 млн га. Из них 2,9 млн га займут озимые зерновые культуры. Кроме того, регион демонстрирует высокий уровень самообеспеченности семенами основных сельхозкультур: по итогам 2025 года этот показатель составил почти 84%.