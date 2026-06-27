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«Парма» подписала контракт с пермским баскетболистом

Иван Егоров и БК «Бетсити Парма» продлили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще два года.

Источник: Коммерсантъ

Иван Егоров и БК «Бетсити Парма» продлили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба. Разыгрывающий будет выступать за Пермь еще два года.

Молодому игроку 21 год, его рост — 194 см. Воспитанник пермской спортивной школы «Олимпиец», с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб.

Плеймейкер вошел в число лидеров трех последних матчей в прошедшем сезоне.

Отметим, что ранее команду в межсезонье покинули центровые Террел Картер и Глеб Фирсов.