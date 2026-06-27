«Парма» подписала контракт с пермским баскетболистом

Молодому игроку 21 год, его рост — 194 см. Воспитанник пермской спортивной школы «Олимпиец», с 2023 года выступает за «Парму». Егоров перешел из молодежной лиги во взрослую вместе со Львом Свининым и Глебом Фирсовым, который в этом месяце покинул клуб.