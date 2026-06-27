NYT: Харви Вайнштейну повторно вынесут приговор по делу об изнасиловании

По данным издания, суд Нью‑Йорка снял часть обвинений по просьбе прокуратуры. Поводом стало то, что присяжные в мае 2026 года не смогли вынести вердикт по делу об изнасиловании начинающей актрисы в гостинице в 2013 году. Материалы направили в суд нижестоящей инстанции в Калифорнии, где обвиняемому назначат новый приговор.