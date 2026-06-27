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Интернет проведут в 42 населенных пунктах Саратовской области

Им смогут пользоваться более 12 тыс. жителей.

Специалисты проведут сотовую связь и интернет в 42 населенных пункта Саратовской области до конца 2026 года, сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона. Работы пройдут по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Интернетом смогут пользоваться более 12 тыс. жителей. Работы пройдут в Саратове и 22 муниципальных районах, в том числе Аркадакском, Аткарском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Новоузенском, Петровском, Ртищевском и Энгельсском.

«Для нас важно, чтобы цифровые возможности были доступны максимальному числу жителей области, независимо от того, живет он в крупном городе или в небольшом селе», — подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области Андрей Добудько.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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