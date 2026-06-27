Предприниматели Красноярского края поучаствуют в Балтийском бизнес-форуме

Предприниматели Красноярского края смогут принять участие в бизнес-миссии в Калининградскую область, сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства региона. Мероприятие пройдет в рамках VIII Международного Балтийского бизнес-форума при поддержке нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт».
Участники смогут найти новых поставщиков и покупателей, а также представить свою продукцию потенциальным партнерам. В программу визита включены переговоры с представителями исполнительных органов власти Калининградской области, B2B-встречи, посещение производственных предприятий и презентации продукции участников.
Присоединиться к бизнес-миссии могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Красноярского края. Заявки на участие принимаются до 10 сентября.
Напомним, что подобная бизнес-миссия в Калининградскую область уже проходила в 2024 году. Тогда по ее итогам предпринимательница из Ужура заключила договоры на оказание услуг наставничества с бизнесменами из Калининградской области и Республики Тыва.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.