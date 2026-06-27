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О погоде на последние дни июня рассказали волгоградцам синоптики

В воскресенье, 28-го, днём ожидается кратковременный дождь и в областном центре, и на некоторых территориях региона.

В Волгоградском ЦГМС рассказали о погоде на последние дни июня.

В воскресенье, 28-го, днём ожидается кратковременный дождь и в областном центре, и на некоторых территориях региона. Температура днем будет держаться в районе 20…25º, сохранится опасность ландшафтных пожаров..

В ночь на понедельник местами ожидаются осадки, днем дождя не будет, и температура поползет вверх и поднимется до 23…28º, ветер разгуляется до 20 метров в секунду.

Такая же температура будет держаться и 30 июня. Но по ночам все ещё сохранится прохлада — 14…19.

Ранее жители юга Волгограда пожаловались на невыносимый запах.