О погоде на последние дни июня рассказали волгоградцам синоптики

В Волгоградском ЦГМС рассказали о погоде на последние дни июня.
В воскресенье, 28-го, днём ожидается кратковременный дождь и в областном центре, и на некоторых территориях региона. Температура днем будет держаться в районе 20…25º, сохранится опасность ландшафтных пожаров..
В ночь на понедельник местами ожидаются осадки, днем дождя не будет, и температура поползет вверх и поднимется до 23…28º, ветер разгуляется до 20 метров в секунду.
Такая же температура будет держаться и 30 июня. Но по ночам все ещё сохранится прохлада — 14…19.
Ранее жители юга Волгограда пожаловались на невыносимый запах.