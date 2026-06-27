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В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке на музей

Состояние пострадавших при атаке на музей под Ростовом легкой и средней тяжести.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Состояние пострадавших после атаки беспилотника на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Наири Варданян.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, пострадали 12 человек, из них десять госпитализировали.

«Всего за медицинской помощью обратилось 12 человек, в том числе 11 — в ГКБСМП Таганрога, один ребенок был доставлен в городскую клиническую больницу № 20 Ростова-на-Дону. На данный момент стационарную медицинскую помощь получили десять человек. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести», — приводятся слова Варданяна в сообщении минздрава региона.

Уточняется, что двое после осмотра отказались от госпитализации.

Для оказания помощи и оперативной эвакуации на территорию мемориального комплекса были направлены семь бригад скорой медицинской помощи из Неклиновского района и Таганрога.

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