Народные приметы на 28 июня: сегодня надо позаботиться о близких

По народному календарю сегодня День Фита, Фит Овсяник. Святому Виту молились о здоровье, благополучии и хорошем урожае. Обычно к концу июня колосился овес. Считалось, что сам святой покровительствует росту важной культуры. После 28 июня поля уже не засевали, а тщательно охраняли от скотины, чтобы животные не погубили всходы и не объелись свежими побегами. По поверьям, в этот день от нечисти можно ожидать самых разных неприятностей: от мелких пакостей до более серьезных проблем. Чтобы не встретиться со злом, люди не уходили далеко от домов, избегали лесов и водоемов, чтобы нечисть не утянула за собой.
Сегодня надо собирать лекарственные травы, по приметам, в этот день они наделены особой силой. Особо внимательными сегодня надо быть к близким. Проявленная забота обязательно вернется.
Нельзя выбрасывать остатки пищи.
Народные приметы на 28 июня:
— идет дождь — к скудному урожаю;
— клубится туман, по небу бегут перистые облака или солнце и небо на закате окрашены в желтый цвет — к непогоде;
— домашняя скотина ведет себя беспокойно, кузнечики громко стрекочут — к ухудшению погоды;
— с утра выпала роса — к богатому урожаю.
Источник: iz.ru.