Народные приметы на 28 июня: сегодня надо позаботиться о близких

По народному календарю сегодня День Фита, Фит Овсяник. Святому Виту молились о здоровье, благополучии и хорошем урожае. Обычно к концу июня колосился овес. Считалось, что сам святой покровительствует росту важной культуры. После 28 июня поля уже не засевали, а тщательно охраняли от скотины, чтобы животные не погубили всходы и не объелись свежими побегами. По поверьям, в этот день от нечисти можно ожидать самых разных неприятностей: от мелких пакостей до более серьезных проблем. Чтобы не встретиться со злом, люди не уходили далеко от домов, избегали лесов и водоемов, чтобы нечисть не утянула за собой.