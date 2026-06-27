Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народные приметы на 28 июня: сегодня надо позаботиться о близких

Сегодня опасно приближаться к лесной чаще.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня День Фита, Фит Овсяник. Святому Виту молились о здоровье, благополучии и хорошем урожае. Обычно к концу июня колосился овес. Считалось, что сам святой покровительствует росту важной культуры. После 28 июня поля уже не засевали, а тщательно охраняли от скотины, чтобы животные не погубили всходы и не объелись свежими побегами. По поверьям, в этот день от нечисти можно ожидать самых разных неприятностей: от мелких пакостей до более серьезных проблем. Чтобы не встретиться со злом, люди не уходили далеко от домов, избегали лесов и водоемов, чтобы нечисть не утянула за собой.

Сегодня надо собирать лекарственные травы, по приметам, в этот день они наделены особой силой. Особо внимательными сегодня надо быть к близким. Проявленная забота обязательно вернется.

Нельзя выбрасывать остатки пищи.

Народные приметы на 28 июня:

— идет дождь — к скудному урожаю;

— клубится туман, по небу бегут перистые облака или солнце и небо на закате окрашены в желтый цвет — к непогоде;

— домашняя скотина ведет себя беспокойно, кузнечики громко стрекочут — к ухудшению погоды;

— с утра выпала роса — к богатому урожаю.

Источник: iz.ru.