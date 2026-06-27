Что происходит на месте прилета БПЛА в музее «Самбекские высоты»

В День молодежи на территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области планировалось провести фестиваль «Крылья славы». Праздник посвящался выдающемуся советскому авиаконструктору Владимиру Петлякову. Однако в разгар торжеств украинский дрон-камикадзе врезался в фасад информационно-выставочного центра.
По счастливому стечению обстоятельств взрыв чудовищной силы, главный удар приняли металлические конструкции здания, никого не убил. И тем не менее 12 посетителям музея потребовалась медицинская помощь. Два человека позже отказались от госпитализации, а остальные сейчас находятся в местной больнице под присмотром врачей.
Расположенный в 50 километрах от Ростова музей «Самбекские высоты» заслуженно носит название «народный». Мемориальный комплекс, на территории которого можно разместить 14 футбольных полей, строился на пожертвования жителей, бизнесменов и предприятий Ростовской области.
Здесь разместился не только музей, в фондах которого хранится две тысячи уникальных экспонатов, но и монументальный памятник защитникам Отечества, часовня, сад Победы, аллея Славы, коллекция немецких и советских танков и даже истребитель Як-1Б.
Теперь здесь также, увы, появится новый артефакт — обломки украинского дрона-камикадзе, который хотел уничтожить «Самбекские высоты». Им ВСУ пытались уничтожить исторический памятник о победе над фашизмом.
Черной раной зияет на металлическом фасаде информационно-выставочного центра пробоина от удара БПЛА. Диаметр отверстия — несколько метров. Из-за гигантских размеров пробоина видна даже с автодороги Матвеев-Курган — Таганрог, а расстояние от трассы до здания — около двух километров.
Территория музея огорожена лентой, вдоль которой стоят патрули сотрудников полиции. Скопления машин и автомобилей нет. Случайных зевак тоже нет, и лишь летящие по трассе автомобили притормаживают. Гудят клаксоны — это водители поддерживают работников музея, как бы говоря: «Мы не оставим вас в беде. Мы поможем».
— Сейчас на территории центра работают саперы, военные следователи и криминалисты. Идут следственные действия. Доступ в музей закрыт по соображениям безопасности. Всю подробную информацию позже сообщат официальные лица. Фото и видеосъемка запрещены. Прошу проявить понимание, — говорит командир отряда оцепления.
«Вражеская атака на “Самбекские высоты” — акт особого цинизма со стороны ВСУ. Враг ударил по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области», — прокомментировал ЧП губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Военные следственные органы СК России завели дело о террористическом акте (пункты «а», «в» части 2 статьи 205 УК РФ). Идет сбор доказательств и оценка ущерба.