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Пожилых жителей села Уллугатаг Дагестана свозили на медосмотр

Выезд организовали специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения.

Источник: Национальные проекты России

Мобильная бригада Сулейман-Стальского района доставила 4 жителей старше 65 лет села Уллугатаг Республики Дагестан на диспансеризацию, сообщили в администрации главы региона. Работу организовали при поддержке национального проекта «Семья».

Выезд организовали специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения. Во время диспансеризации жители прошли первичный осмотр терапевта, получили консультации узких специалистов, в том числе окулиста, хирурга, кардиолога и ЛОР-врача.

Кроме того, для них провели необходимые диагностические исследования: флюорографию, ЭКГ, УЗИ и другие медицинские процедуры. После завершения всех процедур пожилых жителей доставили обратно домой.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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