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В Таганроге объявили и сняли угрозу БПЛА

В Таганроге объявляли угрозу БПЛА, а через три часа режим отменили.

Источник: Комсомольская правда

Днем 27 июня глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Жителей призвали сохранять спокойствие, не паниковать и быть внимательными.

В сообщении глава предупредила, что запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении дрона горожан просили немедленно звонить в полицию или в службу 112.

Спустя три часа Светлана Камбулова объявила об отбое угрозы БПЛА как по Таганрогу.

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