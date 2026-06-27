В Таганроге объявили и сняли угрозу БПЛА

Днем 27 июня глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов в городе. Жителей призвали сохранять спокойствие, не паниковать и быть внимательными.
В сообщении глава предупредила, что запрещено вести фото- и видеосъемку. При обнаружении дрона горожан просили немедленно звонить в полицию или в службу 112.
Спустя три часа Светлана Камбулова объявила об отбое угрозы БПЛА как по Таганрогу.
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