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«Концерты, театральные постановки и квесты»: на острове Канта в Калининграде пройдёт книжная ярмарка

Фестиваль организуют с 3 по 5 июля.

На острове Канта в Калининграде пройдёт книжная ярмарка. Фестиваль организуют с 3 по 5 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе маркетинга регионального союза писателей.

В программе ярмарки «Книжный остров» — встречи с авторами из разных городов России, концерты, театральные постановки, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Для гостей и жителей Калининграда организуют открытый микрофон, квесты, дискуссии и книжную выставку.

На острове Канта обустроят несколько зон. Среди них — территория для поэтических чтений, основная сцена, ярмарка и место для фотографий.

Литературный фестиваль проходит в регионе во второй раз. Впервые ярмарку организовали в октябре 2025 года.

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