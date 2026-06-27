«Концерты, театральные постановки и квесты»: на острове Канта в Калининграде пройдёт книжная ярмарка

На острове Канта в Калининграде пройдёт книжная ярмарка. Фестиваль организуют с 3 по 5 июля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе маркетинга регионального союза писателей.
В программе ярмарки «Книжный остров» — встречи с авторами из разных городов России, концерты, театральные постановки, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Для гостей и жителей Калининграда организуют открытый микрофон, квесты, дискуссии и книжную выставку.
На острове Канта обустроят несколько зон. Среди них — территория для поэтических чтений, основная сцена, ярмарка и место для фотографий.
Литературный фестиваль проходит в регионе во второй раз. Впервые ярмарку организовали в октябре 2025 года.
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