В Петербурге выпускникам мариупольских школ вручили аттестаты

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей «За особые успехи в учении», а также аттестатов о среднем общем образовании состоялась в Таврическом дворце, передает корреспондент РИА Новости.
«Я вас поздравляю. Трудолюбие у вас есть, стрессоустойчивость тоже есть, а все остальное приложится… Удачи вам, успехов, попутного ветра», — обратился к выпускникам губернатор Петербурга Александр Беглов.
Он напомнил, что в субботу на празднике «Алые паруса» выпускники смогут увидеть шествие брига «Россия» под алыми парусами.
«Сегодня главная площадь Петербурга, Дворцовая площадь, — ваша», — добавил Беглов.
Глава Мариуполя Антон Кольцов в своем напутствии выпускникам пожелал им успехов на профессиональном поприще.
«Я хочу вам пожелать, чтобы вы полюбили свою будущую профессию, чтобы вы состоялись как профессионалы, а сегодня — просто насладитесь моментом», — сказал он.
Кольцов поблагодарил власти Петербурга за то, что выпускники из Мариуполя традиционно становятся гостями «Алых парусов».
В ходе церемонии в Думском зале более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали «За особые успехи в учении» I и II степени из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя.
Также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.
Еще 270 выпускникам вручили аттестаты в Екатерининском зале Таврического дворца.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.