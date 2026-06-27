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В Петербурге выпускникам мариупольских школ вручили аттестаты

В Таврическом саду выпускникам мариупольских школ вручили аттестаты и медали.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Церемония вручения выпускникам из Санкт-Петербурга и города-побратима Мариуполя медалей «За особые успехи в учении», а также аттестатов о среднем общем образовании состоялась в Таврическом дворце, передает корреспондент РИА Новости.

«Я вас поздравляю. Трудолюбие у вас есть, стрессоустойчивость тоже есть, а все остальное приложится… Удачи вам, успехов, попутного ветра», — обратился к выпускникам губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что в субботу на празднике «Алые паруса» выпускники смогут увидеть шествие брига «Россия» под алыми парусами.

«Сегодня главная площадь Петербурга, Дворцовая площадь, — ваша», — добавил Беглов.

Глава Мариуполя Антон Кольцов в своем напутствии выпускникам пожелал им успехов на профессиональном поприще.

«Я хочу вам пожелать, чтобы вы полюбили свою будущую профессию, чтобы вы состоялись как профессионалы, а сегодня — просто насладитесь моментом», — сказал он.

Кольцов поблагодарил власти Петербурга за то, что выпускники из Мариуполя традиционно становятся гостями «Алых парусов».

В ходе церемонии в Думском зале более 80 лучших выпускников Мариуполя получили аттестаты и медали «За особые успехи в учении» I и II степени из рук губернатора Петербурга и главы Мариуполя.

Также Беглов вручил аттестаты и медали выпускникам Петербурга, получившим стобалльные результаты на ЕГЭ.

Еще 270 выпускникам вручили аттестаты в Екатерининском зале Таврического дворца.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.

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