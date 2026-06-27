В Губахе спектаклем под открытым небом открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой»

В Губахе в субботу, 27 июня, открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой». Его главным событием традиционно стал «Закат на Крестовой» — показ спектакля на склоне горы, под открытым небом. Пермский академический Театр-Театр представил зрителям концертную версию мюзикла «Винил» (12+) — сокращенную до полутора часов. До этого спектакль никогда не исполнялся вне стен театра.