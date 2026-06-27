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В Губахе спектаклем под открытым небом открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой»

Актеры Театра-Театра под дождем представили зрителям концертную версию мюзикла «Винил».

Источник: Комсомольская правда

В Губахе в субботу, 27 июня, открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой». Его главным событием традиционно стал «Закат на Крестовой» — показ спектакля на склоне горы, под открытым небом. Пермский академический Театр-Театр представил зрителям концертную версию мюзикла «Винил» (12+) — сокращенную до полутора часов. До этого спектакль никогда не исполнялся вне стен театра.

Напомним, «Винил» — один из наиболее титулованных спектаклей Театра-Театра. В 2020 году он завоевал пять премий «Золотая маска», в том числе за «Лучший музыкальный спектакль».

. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Погода в этом году зрителей, собравшихся на горе Крестовой, не порадовала. Публика смотрела спектакль, укрывшись от дождя под зонтами и куртками. Тем не менее, открытие фестиваля состоялось.

В воскресенье, 28 июня, на горе Крестовой прозвучит мюзикл «МУЗЫКА ЖИЗНИ» (6+) по легендарным хитам группы «QUEEN».

Завершится фестиваль «Тайны горы Крестовой» в понедельник, 29 июня показом спектакля «КРАСАВИЦА» (12+) Санкт-Петербургского государственного Театра юных зрителей.