В Саратовской области проходит фестиваль детского творчества

Фестиваль пройдет в два этапа. Уже прошел дистанционный отборочный этап — с 16 по 22 июня 2026 года. На нем жюри рассматривали заявки и фото-презентации пленэрных работ претендентов. После отбора участники будут приглашены на очный этап. Он пройдет с 17 по 21 августа 2026 года в окрестностях Вольска.