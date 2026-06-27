В Саратовской области проходит фестиваль детского творчества

Межрегиональный фестиваль детского творчества «Вольские пленэры» проходит в Саратовской области, сообщили в министерстве культуры региона. Мероприятие организовали при поддержке национального проекта «Семья».
Фестиваль пройдет в два этапа. Уже прошел дистанционный отборочный этап — с 16 по 22 июня 2026 года. На нем жюри рассматривали заявки и фото-презентации пленэрных работ претендентов. После отбора участники будут приглашены на очный этап. Он пройдет с 17 по 21 августа 2026 года в окрестностях Вольска.
«На протяжении нескольких дней участники будут работать под открытым небом, черпая вдохновение в видах Волги и исторической архитектуре Вольска. Программа объединяет практику, обучение и культурную составляющую, направленные на развитие пленэрных навыков и творческого мышления», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Практические занятия на пленэре будут проходить под руководством опытных художников и преподавателей. Также там запланированы мастер-классы от заслуженных художников Российской Федерации. Кроме того, для ребят организуют творческие прогулки по историческим маршрутам, экскурсии в музеи и храмы. Помимо этого, участников ждут творческие мастерские, выставки работ, интерактивные квесты и вечерние мероприятия.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.