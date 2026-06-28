Казаки, хиты и дождь: завершением «МолФеста» стал музыкальный вечер

И вот уже на площади Революции звучат «Нарисуй небо», «Ты сделана из огня», «Где-то», «Если ты со мной», «Грею счастье», «Мой ненаглядный», «Моя желанная», «Облака». Особую радость у зрителей вызвала, можно сказать, народная песня «Конь».