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Казаки, хиты и дождь: завершением «МолФеста» стал музыкальный вечер

Группа «Казаки делают хиты» устроила батл традиций и современности в Челябинске.

Источник: Комсомольская правда

К вечеру фестиваль переключился на музыкальную волну. Группа «Казаки делают хиты» устроила настоящий батл традиций и современности: казачьи мотивы вплелись в знакомые песни.

И вот уже на площади Революции звучат «Нарисуй небо», «Ты сделана из огня», «Где-то», «Если ты со мной», «Грею счастье», «Мой ненаглядный», «Моя желанная», «Облака». Особую радость у зрителей вызвала, можно сказать, народная песня «Конь».

— Несмотря на пасмурную погоду, вы так ясно и лучезарно улыбаетесь, — поделилась впечатлениями исполнительница Ника Здорик.

А пока звучали хиты, казаки энергично выписывают шашками красивые трюки.