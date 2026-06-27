Общегородской Выпускной прошёл в Хабаровске

Выпускники традиционно попрощались со школой в «Платинум Арене». На торжественном мероприятии собралось более 2,5 тысяч вчерашних школьников города и близлежащих населённых пунктов. Ребят поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. «Сегодня вы стоите на пороге большого пути. Школьные годы подарили вам не только багаж знаний, но и верных друзей, научили ставить цели и добиваться их. Вы покидаете школу, чтобы вступить во взрослую жизнь, полную новых возможностей и открытий. Желаю вам сделать правильный выбор в будущей профессии, который принесет удовлетворение вам и пользу обществу. Пусть целеустремленность, энергия и вера в свои силы станут вашими главными спутниками», — сказал Дмитрий Демешин. Стобалльников по результатам ЕГЭ торжественно наградили сертификатами, а золотых медалистов — планшетами. Среди медалистов — победители и призеры всероссийских олимпиад. Выпускников также поздравили бойцы СВО — видеозаписи с поздравлениями транслировали с экранов арены. Неофициальную часть открыли песенно-танцевальными номерами. В этом году Выпускной провели без приглашённой звезды. Для бывших школьников выступили городские музыкальные коллективы — «МунКейк», «Вишнёвый коктейль», VITA и другие. Также работали фотозоны и развлекательные зоны — настольные игры, аэрохоккей, дартс и другие.