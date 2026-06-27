Какой сегодня праздник: Праздник чистой посуды

Сегодня Праздник чистой посуды. Его суть довольно проста: в этот день люди с особым энтузиазмом наводят порядок на кухне и уделяют внимание чистоте посуды. Можно тщательно вымыть всю накопившуюся посуду, привести в порядок кухонные принадлежности, отполировать столовые приборы до блеска, разобрать шкафы и избавиться от повреждённой или неиспользуемой посуды. Этот день стал неформальным ответом на другой неофициальный праздник — День без грязной посуды, который отмечается 18 мая в США, когда принято заказывать еду навынос и использовать одноразовую посуду, чтобы не мыть тарелки.
День изобретателя и рационализатора — профессиональный праздник, который отмечают в России ежегодно в последнюю субботу июня. Он посвящён изобретателям, рационализаторам, инженерам и всем, кто занимается научно‑техническим творчеством и внедряет новшества в производство. В советское время праздник активно поддерживался государством: проводились выставки, семинары, встречи с новаторами, а в школах и вузах организовывали тематические мероприятия. После распада СССР традиция сохранилась, хотя масштаб празднования стал скромнее.
Международный день пирсинга приурочен ко дню рождения Джима Уорда, которого называют «отцом современного пирсинга». Уорд в 1975 году открыл в Уэст‑Голливуде первую в США профессиональную студию пирсинга, разработал ключевые техники и оборудование для безопасного пирсинга (эти стандарты стали отраслевой нормой) и создал множество дизайнов украшений. Хотя праздник современный, сам пирсинг имеет многовековую историю. В Древнем Египте известны случаи пирсинга пупка у представителей элиты, в Древнем Риме серьги у мужчин могли обозначать статус. Племенные культуры Африки, Азии, Америки ритуальный и социальный пирсинг (проколы носа, губ, ушей) существовал веками как знак принадлежности, возраста, ранга.