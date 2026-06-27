Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня праздник: Праздник чистой посуды

28 июля также отмечают День изобретателя и Международный день пирсинга.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня Праздник чистой посуды. Его суть довольно проста: в этот день люди с особым энтузиазмом наводят порядок на кухне и уделяют внимание чистоте посуды. Можно тщательно вымыть всю накопившуюся посуду, привести в порядок кухонные принадлежности, отполировать столовые приборы до блеска, разобрать шкафы и избавиться от повреждённой или неиспользуемой посуды. Этот день стал неформальным ответом на другой неофициальный праздник — День без грязной посуды, который отмечается 18 мая в США, когда принято заказывать еду навынос и использовать одноразовую посуду, чтобы не мыть тарелки.

День изобретателя и рационализатора — профессиональный праздник, который отмечают в России ежегодно в последнюю субботу июня. Он посвящён изобретателям, рационализаторам, инженерам и всем, кто занимается научно‑техническим творчеством и внедряет новшества в производство. В советское время праздник активно поддерживался государством: проводились выставки, семинары, встречи с новаторами, а в школах и вузах организовывали тематические мероприятия. После распада СССР традиция сохранилась, хотя масштаб празднования стал скромнее.

Международный день пирсинга приурочен ко дню рождения Джима Уорда, которого называют «отцом современного пирсинга». Уорд в 1975 году открыл в Уэст‑Голливуде первую в США профессиональную студию пирсинга, разработал ключевые техники и оборудование для безопасного пирсинга (эти стандарты стали отраслевой нормой) и создал множество дизайнов украшений. Хотя праздник современный, сам пирсинг имеет многовековую историю. В Древнем Египте известны случаи пирсинга пупка у представителей элиты, в Древнем Риме серьги у мужчин могли обозначать статус. Племенные культуры Африки, Азии, Америки ритуальный и социальный пирсинг (проколы носа, губ, ушей) существовал веками как знак принадлежности, возраста, ранга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше