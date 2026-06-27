Какой сегодня праздник: Праздник чистой посуды

Сегодня Праздник чистой посуды. Его суть довольно проста: в этот день люди с особым энтузиазмом наводят порядок на кухне и уделяют внимание чистоте посуды. Можно тщательно вымыть всю накопившуюся посуду, привести в порядок кухонные принадлежности, отполировать столовые приборы до блеска, разобрать шкафы и избавиться от повреждённой или неиспользуемой посуды. Этот день стал неформальным ответом на другой неофициальный праздник — День без грязной посуды, который отмечается 18 мая в США, когда принято заказывать еду навынос и использовать одноразовую посуду, чтобы не мыть тарелки.