Росавиация: Аэропорт Внуково частично закрыт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Пассажирам следует учитывать, что в расписании возможны корректировки. Актуальную информацию о рейсах рекомендуется уточнять у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта.
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются временно и согласуются с профильными службами.
В аэропорту продолжают выполнять рейсы в установленном порядке, однако отдельные отправления и прибытия могут быть скорректированы, передает Telegram-канал Росавиации.
18 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Утром пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ.