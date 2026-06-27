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Росавиация: Аэропорт Внуково частично закрыт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом в субботу, 27 июня, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пассажирам следует учитывать, что в расписании возможны корректировки. Актуальную информацию о рейсах рекомендуется уточнять у авиакомпаний и на онлайн-табло аэропорта.

Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Такие меры применяются временно и согласуются с профильными службами.

В аэропорту продолжают выполнять рейсы в установленном порядке, однако отдельные отправления и прибытия могут быть скорректированы, передает Telegram-канал Росавиации.

18 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Утром пассажиров столичного аэропорта Шереметьево эвакуировали в безопасные места из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ.

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