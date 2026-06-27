В Иркутской области отремонтируют участок трассы Братск — Усть-Илимск

Участок трассы Братск — Усть-Илимск отремонтируют в Усть-Илимском районе Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы идут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отремонтируют участок с 239 по 245,5 километр. Они восстановят асфальтобетонное покрытие, отремонтируют 8 водопропускных труб, обновят 4 автобусные остановки и приведут в порядок примыкания дорог местного значения. Кроме того, они установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку.
Отмечается, что этот участок — один из трех отрезков трассы Братск — Усть-Илимск, которые ремонтируют в этом году. В нормативное состояние планируют привести 19 километров дороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.