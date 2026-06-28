Уфа отметила День молодежи на набережной Белой

— Мы делаем всё, чтобы вам хорошо и интересно жилось в республике. Строим спортивные и образовательные объекты, благоустраиваем парки, создаём творческие пространства, — отметил Радий Хабиров. — А совсем рядом с этой праздничной площадкой возводим Межвузовский студенческий кампус, где вы сможете учиться и раскрывать свои таланты. С Днём молодёжи!