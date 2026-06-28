Уфа отметила День молодежи на набережной Белой

Праздник объединил школьников, студентов, молодых специалистов, волонтёров и представителей общественных организаций.
Руководитель региона посетил тематические площадки, посвящённые образованию, науке, добровольчеству, патриотическому воспитанию, творчеству и спорту.
Радий Хабиров посмотрел выступления уличных музыкантов и танцоров, пообщался с киберспортсменами, посетил спортивные зоны, в том числе баскетбольную, где оставил автограф на мяче и сделал символическую передачу одному из игроков.
С представителями спортивного сообщества Радий Хабиров обсудил строительство в Уфе Центра прогресса бокса. Новый объект станет современной базой для тренировок и проведения соревнований.
На стенде студенческих отрядов Глава Башкортостана поинтересовался условиями труда ребят, уровнем их заработной платы. Отметим, что вопросы оплаты и обеспечения безопасности студотрядовцев находятся на особом контроле руководителя республики. А на площадке казачьего общества «Станица Уфимская» Радий Хабиров посмотрел показательные выступления и пообщался с представителями казачества.
На центральной площадке фестиваля Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил молодёжь с праздником, подчеркнув её важную роль в развитии республики.
— Позвольте выразить вам слова уважения, благодарности и гордости. Мы, старшие товарищи, считаем, что у нас самая лучшая молодёжь. Мы видим, как вы учитесь, работаете, занимаетесь волонтёрством. А многие из вас с оружием в руках защищают нашу Родину, — сказал Радий Хабиров.
Глава региона добавил, что в Башкортостане активно развивают социальную инфраструктуру для гармоничного развития молодёжи.
— Мы делаем всё, чтобы вам хорошо и интересно жилось в республике. Строим спортивные и образовательные объекты, благоустраиваем парки, создаём творческие пространства, — отметил Радий Хабиров. — А совсем рядом с этой праздничной площадкой возводим Межвузовский студенческий кампус, где вы сможете учиться и раскрывать свои таланты. С Днём молодёжи!
Напомним, по итогам 2025 года Башкирия впервые вошла в топ-3 лидеров страны по реализации молодежной политики. Год назад наша республика была на пятом месте. Результаты рейтинга объявило Федеральное агентство по делам молодёжи. В списке лидеров также Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область и Москва.
В республике проживает более миллиона молодых людей. Для них создается современная инфраструктура самореализации, реализуются образовательные, патриотические, добровольческие и кадровые проекты. В республике действует 67 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров. В отрасли работают более 1,5 тысячи специалистов муниципального и регионального уровней.
Последовательно развивается программа модернизации молодежных пространств «Йәшлек регион», создаются современные площадки для общения, обучения и реализации молодежных инициатив. Республика стала первым субъектом страны, где учрежден профессиональный праздник работников сферы молодежной политики.