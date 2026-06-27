Солистка Пермской оперы Надежда Павлова скучает по классическим постановкам

Солистка Пермской оперы сопрано Надежда Павлова призналась, что скучает по красивому театру и классическим постановкам.
Она рассказала об этом на встрече с пермскими любителями театра, прошедшей в преддверии премьеры оперы «Царская невеста» (16+) Николая Римского-Корсакова.
Над новой версией знаменитой оперы работают режиссёр Андрей Прикотенко, музыкальный руководитель постановки и дирижёр Владимир Ткаченко и художник Ольга Шаишмелашвили. Многие детали спектакля, который сменит постановку «Царской невесты», шедшую на пермской сцене 70 лет, держатся в секрете. При этом большой интерес участников встречи вызвало признание Надежды Павловой в любви к классическим спектаклям.
«Я очень соскучилась по красивому театру. Нет, я не боюсь современных постановок, могу сыграть всё что угодно: я человек профессиональный. Но у меня много друзей, которые работают на заводе, в офисе. Они хотят прийти в театр, чтобы просто отдохнуть. Хотят увидеть на сцене другую жизнь, поплакать, повлюбляться. Понятно, что театр должен образовывать. Что он требует работы — хотя бы прочитать либретто. Но иногда хочется прийти туда, как в кино. Поэтому я понимаю тех зрителей. А недавно поймала себя на мысли: спела в очень классическом, очень красивом спектакле с красивыми декорациями, шикарными костюмами — и такой кайф испытала!» — призналась оперная дива, которая в новой «Царской невесте» исполнит заглавную партию Марфы Собакиной.
Напомним, в преддверии премьерных показов Надежда Павлова и главный дирижёр театра Владимир Ткаченко рассказали, что новая «Царская невеста» — это не просто замена одного спектакля другим.