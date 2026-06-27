Какие изменения вступят в силу с 1 июля

Банк России утвердил ограничения на долю рискованных кредитов в общем объеме займов на третий квартал 2026-го. Для снижения рисков в розничном сегменте, а также для сдерживания роста закредитованности и просрочек число волгоградцев, которые тратят на оплату по счетам более 80% доходов, сократят с 7% до 5% в ипотечном сегменте — речь идет о тех, кто покупает жилье в новостройке. На вторичном рынке лимит сократится с 20 до 15%.