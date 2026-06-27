«Яблоко» может стать «грушей»: В Госдуме потребовали наказать Apple за «ошибочную политику»

«Мы должны противодействовать угрозам, которые поступают, в том числе, по линии информационной безопасности и интернет-связи. Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», — цитирует Шеремета РИА «Новости».
Шеремет заявил, что Россия должна противодействовать угрозам в сфере информационной безопасности и интернет-связи. По его словам, ответные меры стоит применить, если Apple не признает ошибочность своей политики.
Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удаление из AppStore приложений ряда российских сервисов, заявил, что от этих действий пострадали десятки миллионов людей, и порекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android, тогда как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расценила это как попытку Apple «отменить всё русское», напомнив, что компания начала с удаления приложений российских банков и теперь пошла дальше, откровенно давит на отечественные разработки, пользуясь монопольным положением, и назвала эти действия «системным геноцидом российских технологий» в рамках западной антироссийской политики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обратилось в ФАС с просьбой проверить компанию Apple.
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