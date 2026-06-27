«Яблоко» может стать «грушей»: В Госдуме потребовали наказать Apple за «ошибочную политику»

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удаление из AppStore приложений ряда российских сервисов, заявил, что от этих действий пострадали десятки миллионов людей, и порекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android, тогда как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расценила это как попытку Apple «отменить всё русское», напомнив, что компания начала с удаления приложений российских банков и теперь пошла дальше, откровенно давит на отечественные разработки, пользуясь монопольным положением, и назвала эти действия «системным геноцидом российских технологий» в рамках западной антироссийской политики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обратилось в ФАС с просьбой проверить компанию Apple.