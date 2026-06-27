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«Яблоко» может стать «грушей»: В Госдуме потребовали наказать Apple за «ошибочную политику»

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил принять ответные меры против Apple после удаления российских приложений из App Store. Минцифры России назвало это решение политически мотивированным. В ведомстве связали происходящее с интересами зарубежных платформ, которые, по их версии, вытесняются отечественными сервисами.

Источник: Life.ru

«Мы должны противодействовать угрозам, которые поступают, в том числе, по линии информационной безопасности и интернет-связи. Считаю, что нам стоит применить ответные меры к компании Apple за удаление российских приложений, если там не осознают и не признают ошибочность своей политики», — цитирует Шеремета РИА «Новости».

Шеремет заявил, что Россия должна противодействовать угрозам в сфере информационной безопасности и интернет-связи. По его словам, ответные меры стоит применить, если Apple не признает ошибочность своей политики.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удаление из AppStore приложений ряда российских сервисов, заявил, что от этих действий пострадали десятки миллионов людей, и порекомендовал россиянам переходить на устройства с ОС Android, тогда как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расценила это как попытку Apple «отменить всё русское», напомнив, что компания начала с удаления приложений российских банков и теперь пошла дальше, откровенно давит на отечественные разработки, пользуясь монопольным положением, и назвала эти действия «системным геноцидом российских технологий» в рамках западной антироссийской политики. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ обратилось в ФАС с просьбой проверить компанию Apple.

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