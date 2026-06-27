В Красноярском крае стартовал новый сезон акции по сбору макулатуры

Новый сезон Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» стартовал в Красноярском крае, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
К участию приглашают коллективы детских садов, школ, колледжей, вузов и предприятий, а также семьи и индивидуальных участников. Чтобы присоединиться к акции, необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, собрать макулатуру и передать ее в пункт приема вторсырья.
После сдачи бумаги участникам нужно загрузить в личный кабинет акт, подтверждающий передачу макулатуры. Итоги «БумБатла» подведут 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. Тогда же состоится награждение победителей.
Напомним, что в прошлом сезоне к акции присоединились более 2,5 млн человек со всей страны, а общий объем собранной макулатуры составил почти 400 тысяч тонн.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.