В калининградский зоопарк прибыл гималайский медведь

Медведь по кличке Вася родился в 2015 году. Его изъяли у прежних владельцев в связи с неблагополучными условиями содержания и передали в Московский зоопарк, сообщили в пресс-службе калининградского зоопарка.
По прибытии медведя определили место на историческом Медвежатнике, прямо напротив бурого медведя Фимы.
«В вольере Вася освоился довольно быстро, снюхался с соседом, исследовал территорию и пожевал свежей зелени. В Калининграде Вася пробудет примерно пару лет, пока для него ремонтируют вольер в Московском зоопарке», — сообщили в зоопарке.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше