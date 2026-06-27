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В калининградский зоопарк прибыл гималайский медведь

Он пробудет в Калининграде два года.

Медведь по кличке Вася родился в 2015 году. Его изъяли у прежних владельцев в связи с неблагополучными условиями содержания и передали в Московский зоопарк, сообщили в пресс-службе калининградского зоопарка.

По прибытии медведя определили место на историческом Медвежатнике, прямо напротив бурого медведя Фимы.

«В вольере Вася освоился довольно быстро, снюхался с соседом, исследовал территорию и пожевал свежей зелени. В Калининграде Вася пробудет примерно пару лет, пока для него ремонтируют вольер в Московском зоопарке», — сообщили в зоопарке.

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