Олимпийский чемпион Никита Нагорный во второй раз стал отцом

Нагорному 29 лет. Он выиграл золото Олимпиады в Токио в командном турнире, а также завоевал серебряную и две бронзовые медали Игр. Кроме того, гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.