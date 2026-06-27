Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийский чемпион Никита Нагорный во второй раз стал отцом

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил о рождении дочери. Радостной новостью спортсмен поделился в своих соцсетях.

Источник: Life.ru

У Никиты и Дарьи Нагорных родилась дочь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nekushkarus.

Гимнаст опубликовал совместное фото с супругой Дарьей и новорождённой. «26.06.2026! Доча!» — подписал снимок Нагорный. Для пары это второй ребёнок. В 2023 году у Никиты и Дарьи родился сын Марк.

Нагорному 29 лет. Он выиграл золото Олимпиады в Токио в командном турнире, а также завоевал серебряную и две бронзовые медали Игр. Кроме того, гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

О своей беременности Дарья Нагорная сообщила мужу необычным способом. Она инсценировала остановку автомобиля сотрудником ДПС, пока спортсмен находился за рулём. Реакция спортсмена оказалась эмоциональной — он сразу обнял и поцеловал жену.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.