Олимпийский чемпион Никита Нагорный во второй раз стал отцом

У Никиты и Дарьи Нагорных родилась дочь. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nekushkarus.
Гимнаст опубликовал совместное фото с супругой Дарьей и новорождённой. «26.06.2026! Доча!» — подписал снимок Нагорный. Для пары это второй ребёнок. В 2023 году у Никиты и Дарьи родился сын Марк.
Нагорному 29 лет. Он выиграл золото Олимпиады в Токио в командном турнире, а также завоевал серебряную и две бронзовые медали Игр. Кроме того, гимнаст является трёхкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.
О своей беременности Дарья Нагорная сообщила мужу необычным способом. Она инсценировала остановку автомобиля сотрудником ДПС, пока спортсмен находился за рулём. Реакция спортсмена оказалась эмоциональной — он сразу обнял и поцеловал жену.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.