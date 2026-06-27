Фило хрустит, а мёд льётся: рецепт идеальной пахлавы

Тесто фило заранее достать из морозильной камеры и оставить на кухонном столе на 1−2 часа, пусть самостоятельно растает. Обратите внимание, что распаковывать не нужно — размораживать лучше в упаковке, чтобы не сохло. Тем временем измельчить 250 г орехов с помощью блендера в крошку. Сливочное масло растопить — можно на водяной бане или в микроволновке (импульсно). Разрезать листы теста таким образом, чтобы они удобно ложились в вашу форму для запекания (у меня 25×25 см). Не волнуйтесь, обрезки потом можно смело использовать, выкладывать их в середину пахлавы, это никак не отразится на вкусе. В форму выложить первый лист теста, промазать сливочным маслом. Накрыть вторым листом, промазать. И так точно поступить с третьи листом. На каждый третий лист выкладывать порцию молотых орехов. Продолжать сборку, пока не закончится тесто, масло и орехи. У меня получилось 27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки. Сверху смазывать маслом не нужно. Вместо этого пройдитесь кисточкой, смоченной в желток — он при запекании сделает нашу пахлаву аппетитно-румяной. Острым ножом нарежьте пирог на ромбы — прорезать нужно до самого дна. По центру каждого ромба разложите ореховую «бабочку» (вдавливая). Отправить в духовку, заранее разогретую до 180 градусов. Выпекать 30−35 минут. Для сиропа соединить в сотейнике мед (подойдет любой натуральный мед, кроме гречневого, у него специфический вкус), сахар и воду. На сладом огне дождаться, пока закипит, проварить 2−3 минуты, помешивая. Горячим сиропом залить горячую пахлаву. Вынести на холод и оставить на 10−12 часов для пропитки. Чем дольше пахлава стоит, тем вкуснее становится.