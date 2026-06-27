Умер актёр из фильмов «Стрелы Робин Гуда» и «Долгая дорога в Дюнах» Вердиньш

До этого в Берлине в возрасте 84 лет ушёл из жизни советский режиссёр из Таджикистана Бако Садыков, которого нередко называли «таджикским Тарковским». По данным агентства «Азия-Плюс», он скончался в ночь на 25 июня, точную причину не называют. Многие годы режиссёр работал на киностудии «Таджикфильм», где снимал художественные и документальные ленты.