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Умер актёр из фильмов «Стрелы Робин Гуда» и «Долгая дорога в Дюнах» Вердиньш

На 85-м году жизни не стало латышского актёра Мартиньша Вердиньша, известного по фильмам «Стрелы Робин Гуда» и «Долгая дорога в Дюнах». Об этом сообщил Союз театральных деятелей Латвии на странице в социальной сети.

Источник: Life.ru

Артист скончался в пятницу, 19 июня. Что стало причиной смерти, пока не уточняется. После ухода актёра в сети обнародовали письмо, которое он подготовил ещё при жизни.

«Не грустите долго о том, что я ушёл… Улыбнитесь тому, что мы однажды встретились!» — сказано в тексте.

В строках своего письма актёр также отметил, что его жизнь прошла насыщенно и долго, вместив в себя мечты, преданность делу, искреннюю любовь, верных друзей и всё многообразие эмоций, которое только может подарить судьба.

В своей заключительной части послания Вердиньш счёл необходимым отдельно обратиться к самым близким людям — своей семье и верным друзьям. Его слова были проникнуты искренней признательностью за поддержку и возможность быть частью их истории.

Будущий актёр родился 25 января 1941 года в Риге. В 1963 году он завершил обучение по актёрскому мастерству на театральном факультете Латвийской консерватории. Бо́льшую часть жизни Вердиньш играл в Валмиерском театре и театре «Дайлес», а параллельно снимался в кино. Среди его работ, помимо вышеупомянутых, картины «Слуги дьявола», «Мираж» и «Матч состоится в любую погоду».

До этого в Берлине в возрасте 84 лет ушёл из жизни советский режиссёр из Таджикистана Бако Садыков, которого нередко называли «таджикским Тарковским». По данным агентства «Азия-Плюс», он скончался в ночь на 25 июня, точную причину не называют. Многие годы режиссёр работал на киностудии «Таджикфильм», где снимал художественные и документальные ленты.

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