Купеческий дом в Павлове продали за 10,9 миллиона рублей

Доходный дом наследников купца Маклакова считается одним из исторических зданий Павлова и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его восстановление позволит сохранить архитектурное наследие города и дать памятнику новую жизнь. В АНО «АСИРИС» отметили, что рассчитывают вместе с жителями Павлова увидеть преображение дома после реставрации.