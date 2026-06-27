В Дагестане откроют семь новых школ к 1 сентября

Специалисты планируют открыть общеобразовательные объекты на 3632 ученических места. В Хасавюрте откроет свои двери школа № 14 на 1150 места. В Махачкале появится сразу 2 новых образовательных учреждения — в микрорайоне «Ветеран» и в селе Новый Хушет. ​ В Хасавюртовском районе готовы к открытию объекты в селах Байрамаул и Пятилетка. Также откроется школа на 220 мест в селе Какамахи Карабудахкентского района и пристройка на 150 мест к школе № 1 в городе Кизилюрте.