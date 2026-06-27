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В Дагестане откроют семь новых школ к 1 сентября

Они рассчитаны на более чем 3,6 тыс. ученических мест.

Источник: Национальные проекты России

Семь новых школ откроют в Республики Дагестан к 1 сентября, сообщили в администрации главы региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».

Специалисты планируют открыть общеобразовательные объекты на 3632 ученических места. В Хасавюрте откроет свои двери школа № 14 на 1150 места. В Махачкале появится сразу 2 новых образовательных учреждения — в микрорайоне «Ветеран» и в селе Новый Хушет. ​ В Хасавюртовском районе готовы к открытию объекты в селах Байрамаул и Пятилетка. Также откроется школа на 220 мест в селе Какамахи Карабудахкентского района и пристройка на 150 мест к школе № 1 в городе Кизилюрте.

Новые образовательные объекты оснастят современным оборудованием. Кроме того, в них предусмотрят спортивные зоны и пространства для дополнительного образования.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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