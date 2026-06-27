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Дэвис: Слова Рубио о поддержке Киева подорвали переговорный процесс России и США

Рубио разрушил все договоренности России и США, достигнутые на саммите в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Слова государственного секретаря США Марко Рубио о поддержке Украины подорвали переговорный процесс между Соединенными Штатами и Россией. Такое мнение выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Он разрушил все, что произошло в Анкоридже, или любые другие переговоры, которые мы проводили», — написал Дэвис в личном аккаунте в социальной сети X.

По словам экс-подполковника, Рубио совершил резкий поворот от поддержки идеи американской администрации о переговорном процессе по Украине, до заявления о выборе США «стороны конфликта». Дэвис допустил, что в дальнейшем Вашингтон может пожалеть об этом решении.

Ранее KP.RU сообщал, что американский дипломат, экс-помощник министра обороны США Чез Фриман указал на отхождение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от «дух Анкориджа».

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