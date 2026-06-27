Дэвис: Слова Рубио о поддержке Киева подорвали переговорный процесс России и США

По словам экс-подполковника, Рубио совершил резкий поворот от поддержки идеи американской администрации о переговорном процессе по Украине, до заявления о выборе США «стороны конфликта». Дэвис допустил, что в дальнейшем Вашингтон может пожалеть об этом решении.