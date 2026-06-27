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В Красноярском крае отремонтируют путепровод через федтрассу Р-255 «Сибирь»

Ввести сооружение в эксплуатацию специалисты должны в сентябре 2027 года.

Путепровод через федеральную трассу Р-255 «Сибирь» отремонтируют в Красноярском крае, сообщили в министерстве транспорта региона. Работы проходят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Сооружение находится на 1-м км автодороги Обход Боготола. Путепровод протяженностью 53,2 пог. м. требует комплексного ремонта. Мостовики приступили к работам в начале мая. Специалисты заменят поврежденные балки, отремонтируют опоры, установят новые ограждения, восстановят насыпи и уложат асфальт на мосту и подходах к нему. Завершить ремонт и полностью ввести сооружение в эксплуатацию специалисты должны в сентябре 2027 года.

Всего в этом году работы запланированы на 59 объектах региональной дорожной сети. В результате планируется восстановить 168 км дорожного покрытия и ввести в эксплуатацию 10 мостовых сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.