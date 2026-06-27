В Красноярском крае отремонтируют путепровод через федтрассу Р-255 «Сибирь»

Сооружение находится на 1-м км автодороги Обход Боготола. Путепровод протяженностью 53,2 пог. м. требует комплексного ремонта. Мостовики приступили к работам в начале мая. Специалисты заменят поврежденные балки, отремонтируют опоры, установят новые ограждения, восстановят насыпи и уложат асфальт на мосту и подходах к нему. Завершить ремонт и полностью ввести сооружение в эксплуатацию специалисты должны в сентябре 2027 года.