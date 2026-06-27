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В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Автоавария произошла днём 27 июня 2026 года на автодороге «Матвеев-Курган — Успенское».

Как сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции, днём 27 июня 2026 года на автодороге «Матвеев-Курган — Успенское» в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Приора».

Уточняется, что виновником автоаварии стал погибший легковушки. Он ехал по трассе, а потом выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с едущим ему на встречу кроссовером «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 58-летний мужчина.

От удара «Ладу» занесло и на скорости она врезалась в пассажирский автобус «Хайгер». За его рулем находился 46-летний водитель.

В результате «Лада Приора» и автобус «Хайгер» съехали в правый кювет. Водитель «Лады Приора» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.

Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.