В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Как сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции, днём 27 июня 2026 года на автодороге «Матвеев-Курган — Успенское» в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Лада Приора».
Уточняется, что виновником автоаварии стал погибший легковушки. Он ехал по трассе, а потом выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с едущим ему на встречу кроссовером «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 58-летний мужчина.
От удара «Ладу» занесло и на скорости она врезалась в пассажирский автобус «Хайгер». За его рулем находился 46-летний водитель.
В результате «Лада Приора» и автобус «Хайгер» съехали в правый кювет. Водитель «Лады Приора» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия экстренных служб.
Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.