В Ростовской области в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля

Уточняется, что виновником автоаварии стал погибший легковушки. Он ехал по трассе, а потом выехал на встречную полосу, где это запрещено, и столкнулся с едущим ему на встречу кроссовером «Киа Спортейдж», за рулем которого находился 58-летний мужчина.