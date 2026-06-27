В колледжах и вузах Саратовской области выделили 19 тысяч бюджетных мест

Сроки приема зависят от уровня образования и формы поступления. В колледжах документы на очную форму принимают до 15 августа, а при наличии свободных мест прием может быть продлен до 25 ноября. В вузах заявления принимают до 20 июля от тех, кто сдает внутренние вступительные испытания, и до 25 июля — от поступающих по результатам ЕГЭ.