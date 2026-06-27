В колледжах и вузах Саратовской области выделили 19 тысяч бюджетных мест

Более 19 тысяч бюджетных мест предусмотрено в учреждениях среднего профессионального и высшего образования Саратовской области, сообщили в министерстве образования региона. Это соответстветствует целям федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Из них почти 11 тысяч мест предусмотрено в колледжах и техникумах, еще более 8 тысяч — в вузах. Подать документы абитуриенты могут несколькими способами: онлайн через портал «Госуслуги», лично в приемную комиссию выбранного учебного заведения или по почте заказным письмом.
«В этом году абитуриентов ждут 50 областных колледжей и техникумов, 19 структурных подразделений вузов, где можно получить профессию по 167 актуальным специальностям. Кроме того, 17 вузов региона предлагают более 500 направлений обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Общий бюджетный прием в колледжи составит почти 11 тысяч мест, а в вузах — более 8 тысяч», — отметила заместитель министра образования Саратовской области Людмила Григорьева.
Сроки приема зависят от уровня образования и формы поступления. В колледжах документы на очную форму принимают до 15 августа, а при наличии свободных мест прием может быть продлен до 25 ноября. В вузах заявления принимают до 20 июля от тех, кто сдает внутренние вступительные испытания, и до 25 июля — от поступающих по результатам ЕГЭ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.